Des pelouses parfois injouables mais des troisièmes mi-temps (in)oubliables, un ancien du Standard s'épanouit en P1 : "La philosophie du football a beaucoup changé"

A 33 ans,Anthony Knockaert évolue désormais au Stade Mouscronnois. Champion de P1 Hainaut, il regoûte au football plaisir.

Il y a un an, Anthony Knockaert tirait un trait sur sa carrière professionnelle après une saison difficile avec Valenciennes. Mais il ne raccrochait pas les crampons pour autant : le natif de Roubaix a rejoint le Stade Mouscronnois, en P1 Hainaut.

"J'ai rejoint le club par amitié pour Albert Semedo, qui est T2. C'est un ami d'enfance. Je lui avais promis que toute la fin de ma carrière se ferait à ses côtés. Et puis, Mouscron, c'est une partie de mon adolescence. C'était un peu symbolique de les aider cette saison", explique-t-il à La Dernière Heure.

De retour à la maison

L'attaquant de 33 ans sentait que c'était le bon moment : "Je n'avais plus trop faim et je voulais surtout me rapprocher de ma famille. La philosophie du football a beaucoup changé. C'est devenu surtout basé sur les statistiques de nos jours. On fait bien plus attention aux analyses physiques avec les données GPS durant les matchs. Ce n'est pas le foot d'avant, clairement, ce n'est pas celui du plaisir".

"Je suis plus heureux aujourd'hui que dans ce monde où on passe pour des arrogants. Je n'étais pas comme ça et les gens le savaient. J'étais beaucoup axé sur la famille ; l'argent n'était pas ma priorité, même si j'ai investi intelligemment durant ma carrière", explique-t-il.

Et la formule fonctionne, puisque Mouscron a raflé le titre ! "J'ai été agréablement surpris du niveau collectif de mon équipe, individuellement, ce sont aussi de bons joueurs. C'est vraiment enrichissant. Quant aux pelouses, ça allait encore, même si dans certains endroits, c'était injouable. Les troisièmes mi-temps sont plutôt sympas", conclut-il.