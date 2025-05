Task force, appel à témoins : la police bruxelloise fait tout pour retrouver les auteurs d'actes de vandalisme avant et après la finale de la Coupe

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles appelle toute personne disposant d'images des émeutes de dimanche à les transmettre. Cette demande fait suite aux incidents violents survenus dans le centre de Bruxelles avant la finale de la Coupe entre le Club de Bruges et Anderlecht.

Les émeutes ont éclaté avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de Belgique. Des groupes de supporters se sont affrontés dans plusieurs quartiers bruxellois, notamment à la gare de Bruxelles-Central, où la police a dû intervenir. Des scènes violentes ont également eu lieu sur la Houba de Strooperlaan.

Toute personne ayant des images des incidents peut les envoyer à l'adresse e-mail de la police (zpz.polbru.info@police.belgium.eu). Une task force judiciaire analysera les vidéos pour identifier les fauteurs de troubles et permettre des poursuites.

À Jette et Molenbeek, la situation a dégénéré, avec des groupes de supporters présumés du Club de Bruges détruisant des rames de métro et endommageant des biens publics. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des fenêtres brisées, du mobilier urbain endommagé et des feux d'artifice dans des rues bondées. À Molenbeek, un commerce a été ciblé, et à Jette, une entreprise a été attaquée.

Après le match, des affrontements ont également eu lieu dans le métro bruxellois entre les supporters de Bruges et les locaux. Les conséquences de ces émeutes sont encore visibles, plusieurs jours après la rencontre.

Le bilan est lourd : 61 arrestations administratives et 2 judiciaires, 80 blessés, dont quatre policiers. Par ailleurs, Unia enquête sur des motifs racistes, notamment en raison de la violence ayant eu lieu à Molenbeek, un quartier en dehors du trajet habituel vers le Stade Roi Baudouin. Pour rappel, dans le stade, près de 70.000€ de dommages sont constatés (lire ici).