De Bruyne ne serait pas leur première star mondiale : quel est ce club qui veut absolument s'offrir KDB ?

Une piste se détache pour le futur de Kevin De Bruyne : le Chicago Fire, club en apparence modeste mais qui veut passer un palier. Car dans le passé, Chicago a déjà accueilli de très grands noms.

Si on ne prend en compte que l'aspect purement sportif, voir Kevin De Bruyne signer au Chicago Fire pourrait bien s'apparenter à la "pire" option pour lui en Major League Soccer. Car le club de l'Illinois, actuellement 10e, a fini dernier de la Conférence Est en 2024, 13e (sur 15) en 2023, 12e en 2022 et 2021... et sa dernière participation aux Playoffs date de 2017.

Mais c'est justement pour enfin passer ce palier que le Chicago Fire mise tout sur un énorme transfert cet été. Kevin De Bruyne doit en devenir le MVP, le "Designated Player" qui changerait tout. Chaque club de MLS a droit à trois "Designated Players" au cap salarial plus élevé ; actuellement, l'ancien gantois Hugo Cuypers et... l'ancien trudonnaire (mais surtout ex-LOSC) Jonathan Bamba sont les deux seuls DP du Fire.

Un passé glorieux en MLS

Si le Chicago Fire est à la peine depuis de longues années, il court en réalité derrière un glorieux passé. Le club est fondé en 1997 et son nom, loin de faire référence à une célèbre série télévisée des années 2010, vient du Grand Incendie de Chicago de 1871. Un événement tragique, mais qui a permis à la ville de littéralement renaître de ses cendres pour devenir l'un des centres urbains les plus dynamiques des USA au tournant du XXe siècle.

Dès sa fondation, le Chicago Fire remporte en 1998 le doublé MLS - Coupe des USA, sous le futur sélectionneur américain Bob Bradley. Une seule star, à l'époque : le légendaire Jorge Campos, meilleur gardien de l'histoire du Mexique. Ce n'est pas la dernière superstar à passer au Chicago Fire, mais bien le dernier titre de MLS (trois Coupes de plus s'ajouteront au palmarès, la dernière en 2006).

De Bruyne, pas le plus grand passé par Chicago ?

Parmi les joueurs élus MVP du Chicago Fire, on retrouve ainsi quelques vraies stars du ballon rond comme Cuauhtémoc Blanco, Bastian Schweinsteiger ou plus récemment Xherdan Shaqiri. Et certains considéreront même que Kevin De Bruyne ne serait pas le plus grand joueur à être passé par l'Illinois.

En effet, de 2000 à 2002, le Chicago Fire accueille rien moins qu'un certain... Hristo Stoichkov, Ballon d'Or 1994. Le Bulgare est au crépuscule de sa carrière à l'époque et son passage ne laissera pas énormément de souvenirs à Chicago (un but en 51 matchs), mais le palmarès de Stoichkov rivalise avec celui de KDB.

De Bruyne, s'il signe à Chicago, arrivera cependant en pleine possession de ses moyens et prêt à emmener son équipe vers les sommets de la MLS. Reste désormais à voir si le Belge optera pour cette option, ou si un autre club (nord-américain, européen ou saoudien) le convaincra.