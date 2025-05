Raccrocher les crampons, mais sans dire au revoir au foot pro : Sven Kums reste dans le milieu avec le lancement d'un projet assez inédit

Sven Kums a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur. Mais il ne dit pas au revoir au football professionnel pour autant.

Il l'a annoncé officiellement dans l'après-midi, Sven Kums a décidé de raccrocher les crampons. Après 19 saisons en pro, le capitaine gantois s'est fait une raison. Ses problèmes physiques étaient trop nombreux pour lui permettre d'assumer son rôle comme il le voudrait.

L'ancien Soulier d'Or veut se sentir utile et cela se ressent dans son choix d'après-carrière, qu'il a également annoncé lors de sa conférence de presse. Une décision déjà mûrement réfléchie qui le gardera au contact du football professionnel.

Entraîneur ? Pas dans l'immédiat : "Ce n'est pas impensable, mais ce n'est pas mon ambition pour le moment. Je veux qu'on se souvienne de moi comme joueur, pas immédiatement comme entraîneur. J'ai obtenu mon diplôme, l'UEFA A, mais je n'en ressens pas le besoin. Il ne faut jamais dire jamais : dans dix ans, je pourrais être de retour sur le terrain", explique-t-il, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Sven Kums, entremetteur sans être agent

Il explique son plan : "L'année dernière, j'ai eu une idée. Je voulais mettre à profit mon expérience dans le monde du football. J'ai constaté que j'avais raté des opportunités. J'ai donc fait des recherches auprès d'autres footballeurs et clubs. C'est pourquoi je lance un nouveau projet numérique, Honection, une plateforme où joueurs, entraîneurs, clubs, avocats et agents peuvent s'inscrire gratuitement, pour un processus de transfert plus transparent".

Une plateforme assez novatrice en ligne depuis aujourd'hui. C'est très symboliquement que La Gantoise a été la première à s'y inscrire. L'outil, conçu avec sa femme Caroline permettra aux clubs intéressés par un joueur présent dans le programme de l'avertir directement en ouvrant un espace de dialogue privé. Sven Kums va-t-il faire matcher les transferts de demain ?