Rudi Garcia défend le mal-aimé des Diables Rouges : "Seuls les non-connaisseurs du football pensent qu'il n'est pas utile à l'équipe"

Rudi Garcia a évoqué bon nombre de sujets relatifs aux Diables Rouges sur le plateau de Pickx + Sports. Il a ainsi tenu à défendre Leandro Trossard.

Chez les Diables Rouges, Leandro Trossard fait rarement l'unanimité. L'attaquant d'Arsenal est toujours à la recherche de sa prestation référence mais convainc ses entraîneurs. Comme Domenico Tedesco, Rudi Garcia compte sur lui.

À la question de savoir s'il l'appréciait, il s'est montré très clair : "Il a joué les deux matchs contre l'Ukraine comme titulaire, c'est que je l'aime. Il est bon des deux pieds, il est intelligent, il ne perd jamais le ballon, il se place bien. Seuls les non-connaisseurs du football pensent qu'il n'est pas utile à l'équipe".

"Leandro, si vous revoyez son match, même à Genk, il livre une prestation plus qu'intéressante. Après, ce n'est pas un joueur spectaculaire. Ce n'est pas Jérémy Doku qui est capable d'éliminer deux joueurs. Mais Leandro est occupé à démontrer avec Arsenal qu'il peut jouer partout : comme numéro neuf et aux trois postes derrière l'attaquant. Et puis, c'est un mec qui met des buts", poursuit-il.

Déjà tourné vers le rassemblement de juin

Garcia a encore été satisfait de ce qu'il a vu de Trossard en revoyant les images des deux premiers matchs. Des séances vidéo qui, bien plus largement que dans le cas Trossard, doivent aider le groupe à se faire au football voulu par le nouveau sélectionneur.

"Quand les joueurs vont arriver le 2 juin, on va débriefer ce qu'on a fait contre l'Ukraine. Pour leur montrer qu'ils ont bien compris mes principes de jeu. Mais aussi parce qu'on doit améliorer certaines choses. Surtout sur la deuxième période du premier match à Murice. Même lors du deuxième match, notamment quand on mène 2-0".

Rudi Garcia livre le fond de sa pensée : "Il faut continuer à presser haut, à mettre l'adversaire la tête sous l'eau. Parce qu'on va encore rencontrer ce genre d'équipes qui jouent bas et repartent en contre". Les deux derniers matchs de la saison en Macédoine du Nord et contre le Pays de Galles seront de bons baromètres pour mesurer les progrès réalisés.