Sera-t-il le nouveau défenseur d'Anderlecht ? Les Mauves pistent un ancien jeune joueur de Manchester City et du PSV

Le RSC Anderlecht est loin d'être inactif sur le marché des transferts. Après les arrivées de Cedric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic, le travail du directeur sportif Olivier Renard n'est pas terminé. Le club bruxellois se tournerait à nouveau vers une vieille piste : Omar Rekik.

Omar Rekik, défenseur central de 23 ans d'origine néerlandaise mais international tunisien, a été formé dans des clubs prestigieux tels que Feyenoord, Manchester City, le PSV Eindhoven et l'Olympique de Marseille. Son parcours l'a ensuite conduit à Arsenal, mais il a été prêté à plusieurs clubs, dont le Sparta Rotterdam et Wigan Athletic, pour gagner du temps de jeu.

Depuis janvier, Omar Rekik évolue au NK Maribor en Slovénie, où ses performances attirent l'attention. Son contrat avec le club slovène court jusqu'en 2026, mais il pourrait partir avant d'entamer sa dernière année. Avec une valeur marchande estimée à 500 000 €, il semble être une option abordable pour Anderlecht.

Suivi par Anderlecht depuis trois ans

Selon les dires de Maghreb-Foot, le RSC Anderlecht le suit depuis plusieurs années. Le club bruxellois l’aurait repéré il y a trois ans, mais à l’époque, un transfert ne s'était pas concrétisé. Aujourd’hui, la situation est différente et le timing semble plus propice à son arrivée, surtout avec la nécessité de renforcer la défense.

Olivier Renard, le directeur sportif d'Anderlecht, recherche des jeunes joueurs avec une certaine expérience et un potentiel de croissance, et Rekik correspond parfaitement à ce profil. Bien qu'encore relativement jeune, son parcours dans des clubs de haut niveau lui confère un bon mélange d'expérience et de potentiel pour l'avenir.

La question est maintenant de savoir si Anderlecht agira rapidement. Avec un mercato estival chargé qui se profile, le nom de Rekik pourrait rapidement devenir concret, surtout si le club bruxellois souhaite renforcer sa défense de manière efficace et stratégique.