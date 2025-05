Bruges applique-t-il le 'process' perdu de vue par Anderlecht ? Un ancien entraîneur des deux équipes explique en quoi le Club a encore passé un cap

La formation fait la fierté du Club de Bruges. Hugo Broos souligne qu'il ne s'agit pas du fruit du hasard.

Hugo Broos, le dernier entraîneur à avoir remporté le doublé avec le Club Bruges en 1996, partage ses réflexions sur les performances actuelles de l'équipe et sur les évolutions en matière de politique de jeunes. Le Club compte pérénniser son statut grâce à une académie de plus en plus performante.

"Avec Genk, je pense que le Club a de loin la meilleure formation de jeunes du pays. C'est surtout dû à la structure solide derrière la formation", a-t-il déclaré dans le Krant van West Vlaanderen. "Les garçons qui arrivent ont appris à bien évoluer au sein du club et sont souvent bien préparés pour l'équipe première".

Des jeunes lancés au bon moment

Des garçons comme Maxim De Cuyper, Chemsdine Talbi, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys ou encore Romeo Vermant permettent encore à l'équipe de croire au titre. Le dosage avec les éléments d'expérience et les talents étrangers fait mouche : "Mon cœur espère que le Club deviendra champion, même si je pense aussi que l'Union le mérite."

En ce qui concerne Vermant, qui pourrait devenir le premier attaquant du champion en titre, Broos se montre nuancé. "Je le considère comme un attaquant très menaçant, mais il est dangereux de lui mettre immédiatement la pression d'être le numéro un en attaque".

"Il est encore jeune et il reste à voir comment il se comportera la saison prochaine, surtout avec un calendrier chargé", conclut Hugo Broos, expliquant que les adversaires sauront mieux comment défendre face à lui la saison prochaine.