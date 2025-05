🎥 Commerces pillés, voiture en feu, tirs de mortier : la fête dégénère à Paris après la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions

Des supporters et des casseurs du Paris Saint-Germain ont rejoint le centre de Paris apr√®s la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions. Les d√©g√Ęts sont colossaux.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire en éliminant l'Arsenal de Leandro Trossard.

Après la rencontre, de nombreux supporters parisiens se sont dirigés vers les Champs-Élysées pour célébrer la qualification, notamment après un appel du célèbre artiste parisien DJ Snake.

Cependant, de nombreux casseurs ont également rejoint le centre de la capitale française, et les dégâts sont colossaux. Des commerces ont été dégradés et pillés, une voiture a foncé sur la foule avant d'être prise d'assaut et brulée.

Rapidement, les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour tenter de dissiper la foule, ce qui n'a fait qu'augmenter les tensions. Les supporters parisiens ont d'abord fait bloc, en chantant, devant le canon à eau de la police, avant de le faire en érigeant des barricades en feu à l'aide d'objets trouvés dans la rue ou dans les commerces vandalisés.

Plusieurs blessés ont été signalés et ce n'est que vers 3 heures du matin que les forces de l'ordre sont parvenues à rétablir le calme sur l'une des avenues les plus populaires au monde.

La tension monte sur les Champs-Elysées, les forces de l’ordre sont la cible de tirs de mortiers d’artifices de la part de supporters du #ParisSaintGermain. #PSGARS #PARARS pic.twitter.com/VEfIzY1fRX — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 7, 2025

Des supporters du #ParisSaintGermain ont érigé des barricades en feu près des Champs-Élysées lors des célébrations de la qualification en finale de la Ligue des champions. #PARARS pic.twitter.com/joWCIgSxPG — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 7, 2025

Des commerces ont été dégradés et pillés près des Champs-Élysées lors des célébrations de la qualification du #ParisSaintGermain en finale de la Ligue des champions. #PARARS pic.twitter.com/8O9FcSEqUe — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 7, 2025