Thomas Foket ne voulait pas d'un retour en Pro League. "Mais quand Anderlecht est arrivé..."

Thomas Foket n'a jamais caché son amour pour Anderlecht. Cela se ressent dans sa première interview avant le match de ce soir contre Louvain.

Face à OHL, Thomas Foket pourrait disputer ses toutes premières minutes en tant que joueur d'Anderlecht. Le Diable Rouge (10 apparitions en sélection) pourrait se montrer au Lotto Park pour sa première à domicile : il fait d'ailleurs partie de la sélection.

Le latéral droit de 29 ans était sur le départ à Reims. Entrant dans sa dernière année de contrat, il avait perdu sa place de titulaire en fin de saison passée. Mais il explique en toute franchise au Nieuwsblad que revenir en Pro League n'était pas dans ses projets immédiats.

Le train ne repasse pas toujours une deuxième fois

"J'ai toujours essayé de reporter mon retour en Belgique. Cet été encore, j'avais envie de relever un nouveau défi à l'étranger, pour un an ou deux" explique-t-il.

Avant de poursuivre : "Mais quand Anderlecht est arrivé, je savais aussi : je me suis dit dit que c'était maintenant ou jamais. Pour qu'un transfert réussisse, il faut bien sûr que toutes les pièces du puzzle soient encore en place. Dans ce sens, je dois vraiment remercier les Rémois". Le Stade de Reims a en effet libéré Foket malgré sa dernière année de contrat, pour services rendus.

"Les dirigeants savaient à quel point je voulais aller à Anderlecht et ils ont bien coopéré. Après six ans, peut-être un an de trop, j'avais besoin d'un nouveau défi. Peut-être un peu plus de pression. Ce sera le cas" conclut-il.