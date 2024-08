Faïz Selemani s'apprête à rejoindre un ancien du Standard en Arabie Saoudite

Faïz Selemani va signer à Al-Riyadh. L'ancien de l'Union et de Courtrai se plait bien en Arabie Saoudite.

Il y a un an, Faïz Selemani a quitté Courtrai pour rejoindre Al-Hazem, en Arabie Saoudite. L'international comorien a ainsi quitté la Belgique après 5 saisons (49 buts et 27 assists répartis entre l'Union et le KV).

Pour son arrivée, Selemani a directement impressionné (7 buts et 4 passes décisives) malgré la saison catastrophique de son équipe.

Selemani sur le départ

La relégation en deuxième division en presque synonyme de départ de Selemani : l'ailier gauche de 30 ans a montré qu'il avait largement le niveau pour l'élite saoudite. De plus, il ne lui reste qu'un an de contrat.

Selon Sacha Tavolieri, le joueur veut rester en Saoudi Pro League et se rapproche d'Al-Riyadh, où un contrat de deux ans est sur la table.

La saison dernière, Al-Riyadh a fini quatorzième du championnat. Entraîné par le Français Sabri lamouchi, l'effectif renseigne un certain Dino Arslanagic, révélé au Standard il y a dix ans.