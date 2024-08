L'avenir d'Arthur Vermeeren à Madrid incertain après le dernier match des Colchoneros ?

Les hommes de Diego Simeone se déplaçaient à Göteborg pour un match amical de gala face à un mastodonte de Serie A.

L'Atlético Madrid affrontait la Juventus en match amical (victoire 0-2 des Madrilènes). La rencontre se jouait en Suède, cependant Arthur Vermeeren n'a pas fait le déplacement avec les Espagnols et est resté à Madrid.

A une semaine du début de LaLiga, voilà qui pose un gros point d'interrogation au-dessus de sa présence et de ses chances pour la saison à venir. D'après Het Laatste Nieuws, le club réfléchirait à ses options, soit de le prêter, soit de le conserver entre la réserve et l'équipe A, avant de faire le point en janvier.

Aux côtés de joueurs confirmés comme Gimenez, Molina et Lemar, le Belge est toutefois entré en action avec l'équipe B. Diego Simeone aurait privilégié cette option pour lui, afin de garder le rythme, plutôt qu'un déplacement en Suède pour ne pas jouer du tout, ou alors très peu.

À l'Atlético, on dit croire en ses qualités mais le jeune belge a un grand besoin de temps de jeu pour évoluer à ce niveau et prendre de l'expérience. De plus, avec l'arrivée imminente de l'Anglais Conor Gallagher (Chelsea) et de l'Argentin Julio Alvarez (Man City), les chances de Vermeeren se sont réduites.

Jusqu'à celui-ci, il avait participé à tous les matches amicaux.