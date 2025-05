"Nous sommes la Farmers League" : Luis Enrique se lâche complètement après la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions

Suite à la victoire du PSG face à Arsenal (2-1) ce mercredi, l'affiche de la finale de la Ligue des Champions qui se tiendra le 31 mai prochain est désormais connue. Les Parisiens affronteront l'Inter Milan à l'Allianz Arena.

Complètement libéré et très heureux après la qualification de son équipe, Luis Enrique n'a pas manqué de remettre à leur place les supporters des clubs anglais qui s'amusaient à qualifier la Ligue 1 de "Farmers League". "Vous avez éliminé trois clubs de Premier League à la suite (rires) ? La Farmers League (ligue des fermiers en français, ndlr), non ? Nous sommes la Farmers League (sourire) ?" a déclaré le tacticien espagnol au micro de TNT Sports.

"Peut-être, mais parfois… Ça fait du bien. Maintenant, on profite. Pas seulement du résultat, mais aussi des compliments qu'on entend sur notre équipe," poursuit-il avec euphorie.

Le coach est très satisfait de la prestation des Parisiens : "C'est une jeune équipe, mais la mentalité et le caractère sont là. La manière dont on joue, c'est très bien. Je dois féliciter mes joueurs, ils sont excellents."

"We are the league of farmers" 🤣



Luis Enrique couldn't help but laugh after being told his PSG team have beaten all four Premier League teams they've faced in the Champions League this season 😅



🎙@Becky_Ives_ | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/84jVlnIq3B