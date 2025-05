"Tout le monde parle de gagner ces Europe Play-offs, mais..." : Rik De Mil fait preuve de prudence avant d'affronter Westerlo

À la veille du prochain match de Charleroi contre Westerlo, Rik De Mil a pris la parole. Même s'il est possible que les Carolos remportent les PO2 ce week-end, l'entraîneur des Zèbres reste très prudent.

Charleroi pourrait déjà officiellement remporter leurs Europes Play-offs ce week-end. Pour que cela se produise, les Zèbres devront gagner contre Westerlo vendredi et espérer que Malines ne s'impose pas face au Standard de Liège le lendemain.

Rik De Mil reste malgré tout prudent : "Tout le monde est conscient que cette victoire au Standard était importante, mais il nous reste désormais trois finales et je crois que ça ne se jouera qu’à la dernière journée."

"On est face à trois matchs très difficiles contre les trois meilleures équipes de ces play-offs avec nous et tout peut encore arriver," explique-t-il dans des propos relayés par Le Soir. "Je ne pense pas au fait d’avoir un joker grâce à notre avance au classement parce que ce ne serait pas la bonne attitude à avoir."

L'entraîneur est seulement concentré sur le prochain match : "Je ne pense à rien d’autre qu’à essayer de battre Westerlo ce vendredi. Tout le monde parle de gagner ces Europe Play-offs, mais on est encore loin de ça. C’est bien d’être où l’on est en ce moment, mais vu notre calendrier, on doit continuer à raisonner match par match."

Le soutien du public

La relation entre les supporters semble être au beau fixe dans ces play-offs, un fait important que le coach ne manque pas de souligner : "Cela fait plus d’un mois qu’on sent vraiment une très bonne énergie avec le public. On l’a ressentie aussi avant et après le Standard. Je suis très content de ce qui se passe avec ce que le public peut nous apporter et ce qu’on peut lui rendre en ce moment."