"Il est meilleur que Rodri" : Roméo Lavia, un Diable Rouge au potentiel immense, selon Hein Vanhaezebrouck et Alan Shearer

Si sa santé le permet, Roméo Lavia pourrait devenir l'un des plus grands talents belges de sa génération. Depuis des années, il est perçu comme un prodige, mais son potentiel n'a pas encore été pleinement exploité en raison des blessures. Hein Vanhaezebrouck et Alan Shearer ne s'y trompent pas.

Ce ne sont pas seulement nos mots, mais aussi ceux de Hein Vanhaezebrouck, visiblement impressionné par la performance de Lavia avec Chelsea face à Liverpool (3-1). "C’est incroyable. Il est toujours bien placé, joue vers l’avant et trouve la bonne solution", a commenté l’ancien entraîneur de La Gantoise. Et pour renforcer ses propos : "S’il est en forme, il est meilleur que Rodri."

Meilleur que Rodri ?

C'est une comparaison qui mérite d’être soulignée. Rodri est le joueur qui a cruellement manqué à Manchester City cette saison et que Pep Guardiola a souvent cité comme la raison des difficultés de son équipe. À 28 ans, l’Espagnol a marqué l’histoire en offrant le titre à son pays lors de l’Euro en Allemagne l’an dernier, où il a été élu meilleur joueur du tournoi.

Mais Hein Vanhaezebrouck n’est pas le seul à avoir été impressionné. Lors de son dernier match entre Chelsea et Liverpool, Lavia n’a commis aucune erreur de passe. Tout était parfaitement exécuté. Et loin de se contenter des solutions les plus sûres, il a constamment cherché à jouer vers l’avant. Un style qui s’inscrit dans la lignée de l’école d’Anderlecht.

Chelsea très prudent

Alan Shearer n’a pas manqué de souligner l’impact de Lavia. L’ancien attaquant britannique a exprimé son admiration pour ce jeune milieu de terrain de 21 ans : "Il contrôlait le milieu de terrain et montrait sa classe avec le ballon", a-t-il déclaré. "Il faut se demander où Chelsea aurait été si le Belge avait été disponible toute la saison."

Le sélectionneur national, Rudi Garcia, espère aussi que Lavia pourra enfin enchaîner sans blessures. Cette saison, ses problèmes aux ischio-jambiers et aux adducteurs l’ont écarté des terrains pendant 24 matchs, après une saison dernière quasi blanche en raison de blessures.

À Chelsea, on prend des précautions avec lui et travaille intensivement pour comprendre les causes sous-jacentes de ses nombreuses blessures. Le club n’a pas déboursé 62 millions d'euros pour l'attirer de Southampton sans raison. Même Manchester City, qui l'avait recruté à Anderlecht, reste convaincu qu'il a le potentiel pour devenir un joueur de classe mondiale.

Malgré les rumeurs de départ, les directeurs sportifs Laurence Stewart et Paul Winstanley n’ont même pas envisagé de le vendre ou de le prêter. Le potentiel est immense, il est maintenant temps de le démontrer.