Chelsea joue avec le règlement pour le Liégeois Diego Moreira, qui tient son nouveau club

Revenu à Chelsea au mois de janvier dernier, Diego Moreira s'est trouvé une nouvelle porte de sortie. Cette fois, définitive. Le Liégeois de naissance va s'engager à Strasbourg, en Ligue 1.

Alors que son père, Almani, portait les couleurs du Standard, Diego Moreira a vu le jour en 2004, à Liège. L'ailier gauche a été formé chez les Rouches jusqu'à ses 16 ans.

Il a achevé sa formation du côté de Benfica avant de signer à Chelsea, l'été dernier. Les Blues l'ont prêté six mois à Lyon, où il s'est offert quatre titularisations en Ligue 1, avant que l'international espoir portugais ne fasse son retour à Londres en fin de mois de janvier.

Cet été, Chelsea cherchait une nouvelle solution pour le joueur de 20 ans, qui aimerait connaître une première saison pleine à niveau professionnel pour véritablement éclore.

Todd Boehly, à Chelsea, envoie Diego Moreira vers... Todd Boehly, à Strasbourg

Si les Blues étudiaient d'abord la possibilité de prêter à nouveau Diego Moreira, avec la Championship en point de mire, c'est finalement une décision... légèrement différente qui a été prise.

En effet, Moreira ne sera pas prêté, mais bien vendu, à... Strasbourg, propriété d'un certain Todd Boehly, tout comme... Chelsea, bien sûr. Le nombre de joueurs que les clubs européens pouvant prêter étant limité, c'est finalement une vente avec... clause de rachat qui a été établie et qui aurait été signée, selon les informations de Ben Jacobs et TalkSport, Outre-Manche. L'indemnité de la transaction est de deux millions d'euros.