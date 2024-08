"Tout pouvait s'arrêter là" : Hervé Koffi révèle les coulisses de son arrivée...complètement imprévue à Charleroi il y a trois ans

Hervé Koffi évolue aujourd'hui à Lens. Il vit ce retour en Ligue 1 comme une deuxième chance.

Comme plusieurs autres joueurs issus du championnat français avant lui, la Jupiler Pro League a permis à Hervé Koffi de revenir chez nos voisins.

En 2020, Lille prêtait le gardien burkinabé à Mouscron avant de le vendre définitivement à Charleroi pour 500 000 euros en juillet 2021. Cet été, le transfert de Koffi à Lens a rapporté 2,5 millions aux Zèbres.

Le portier a expliqué à So Foot que le plan initial était de succéder à Mike Maignan à Lille : "La saison n’était pas encore finie à Mouscron. Mon agent m’appelle et m’explique que, soi-disant, la direction avait changé. Et j’étais tout en haut de la liste pour un départ. On ne voulait pas me garder. Je pouvais commencer à chercher un club".

Le rêve brisé à Lille

Koffi s'était pourtant mis en évidence chez les Hurlus : "À Mouscron, on est derniers, mais je finis meilleur joueur de l’équipe malgré beaucoup de buts encaissés. J’ai eu beaucoup de titres d’homme du match, j’ai été plusieurs fois dans l’équipe type. Je termine troisième meilleur gardien de la saison en Belgique, avec le plus d’arrêts effectués derrière Simon Mignolet. À partir de ce moment, tout pouvait s’arrêter là".

De quoi créer une opportunité pour Charleroi : "Je suis en Afrique, en vacances. Je me demande ce que je vais faire. Il y avait la pression, le stress… Je ne parlais plus à mon agent, ce n’était pas normal que je sois sans club ! Il me disait qu’il était en contact avec pas mal de clubs, notamment en Ligue 2, mais sans que je sois titulaire… C’était vraiment difficile. J’étais vraiment énervé. On a repris contact, il m’a parlé de Charleroi. Ça s’est très bien passé, et j’y suis allé".