"Même la saison dernière, nous n'avons pas perdu contre eux" : le Standard attendu de pied ferme à Courtrai

Dimanche, le Standard se déplace à Courtrai. Nayel Mehssatou a préfacé la rencontre du côté des Kerels.

Encore invaincu depuis la reprise du championnat, le Standard a recommencé la saison au-delà des espérances avec notamment trois cleansheets alors que le Club de Bruges et Genk étaient au menu.

Mais le plus dur commence peut-être pour Ivan Leko et ses hommes. Ces derniers temps, le Standard a eu le don de se sublimer dans les gros matchs mais a parfois éprouvé plus de difficultés face à des blocs bas. Une tendance que l'entraîneur croate cherche à gommer cette saison.

Il sera dès lors important d'enchaîner au Stades des Eperons d'or. D'autant que ce déplacement est parfois compliqué pour les Rouches : "Même la saison dernière, alors que nous n'étions pas très forts, nous n'avons pas perdu contre le Standard" rappelle Nayel Mehssatou sur le site internet du club courtraisien.

Courtrai aura le couteau entre les dents

Effectivement, les Kerels avait causé du soucis aux Liégeois : le partage au Stade des Eperons d'Or avait donné lieu à des scènes de tension entre joueurs et supporters. Au retour, Courtrai l'avait emporté 0-1 à Sclessin sur une énorme erreur de Zinho Vanheusden.

En tant qu'ancien Anderlechtois, Mehssatou aura à coeur de conserver cette dynamique : "Nous avons eu un très mauvais match samedi dernier à Dender (défaite 4-1). Nous devons mettre cela derrière nous immédiatement en réalisant une bonne performance contre le Standard".