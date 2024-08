Omri Gandelman est le héros du soir : La Gantoise disputera les barrages de Conference League !

La Gantoise a tremblé, mais est parvenue à arracher in extremis les prolongations face à Silkeborg. Gandelman, déjà buteur à la 94e minute, a remis ça en toute fin de prolongations pour offrir la qualification !

Cela aurait pu être le premier échec majeur de l'ère Wouter Vrancken à La Gantoise. Les Buffalos, qui avaient décroché leur ticket pour l'Europe via les Playoffs 2 la saison passée, n'ont dû qu'à un but in extremis d'Omri Gandelman d'aller chercher les prolongations contre Silkeborg... et l'ont finalement emporté 3 buts à 2.

Après le match aller (2-2), Gand avait toutes les cartes en main : il "suffisait" de l'emporter à la maison pour voir les barrages de la Conference League. Mais Silkeborg commence mieux le match, combine bien : Noah Fadiga doit sauver de justesse le 0-1 (17e).

Gand tente de réagir, manque de précision et finit par le payer : sur une belle combinaison, Adamsen met une superbe madjer pour ouvrir le score à la 33e (0-1). Heureusement, les Buffalos se réveillent, et égalisent chanceusement via Max Dean (38e, 1-1).

© photonews

Gandelman, le héros

Tout reste possible à la pause, mais bien vite, Gand se saborde : Nurio Fortuna provoque un penalty que Adamsen transforme tranquillement (1-2, 49e). Un vrai coup sur la tête qui rend La Gantoise apathique, jusqu'à la fin de rencontre : Dean force Larsen à un fulgurant arrêt (80e).

Omri Gandelman, monté au jeu, est le plus dangereux des Gantois. Il alerte Larsen à la 82e mais surtout, alors que tout espoir semblait perdu, est trouvé terriblement seul au point de penalty, contrôle de la poitrine et fait 2-2 (90e+4).

Les prolongations seront gantoises : Max Dean trouve encore Larsen sur sa route (105e), et les hommes de Wouter Vrancken auraient probablement dû obtenir un penalty à la 111e. Mais ils n'auront pas besoin de s'en plaindre auprès de l'arbitre : encore une fois, c'est Omri Gandelman, après un beau travail de Torunarigha, qui frappera et trouvera les filets pour faire 3-2 et qualifier Gand (119e).

Les Buffalos connaissent déjà leur adversaire : il s'agira du FC Lugano, qui a également dû recourir aux prolongations pour aller chercher la qualification (2-2, 3-2 av.) face au Partizan Belgrade. Un adversaire solide qui se dresse désormais entre Gand et les poules de Conference League.