Sven Jaecques, homme fort de l'Antwerp, évoque clairement la situation financière très délicate du Great Old

Aux prises avec de gros soucis financiers, l'Antwerp a dû changer son fusil d'épaule. Terminé, les recrues onéreuses. Place à l'arrivée de jeunes talents, bien moins chers.

Beaucoup de choses ont été écrites sur la situation financière de Paul Gheysens et l'Antwerp, ces derniers mois. "Je ne ferai pas plus de commentaires, car beaucoup de choses se mélangent et beaucoup d'absurdités ont déjà été dites à ce sujet" a déclaré le manager Sven Jaecques dans les colonnes de Krant van West-Vlaanderen.

"Bien que l'intention du club est de devenir indépendant de son président, cette transition prend du temps et n'est pas facile. Pour le moment, tout se déroule correctement."

Selon Sven Jaecques, le plan de l'Antwerp, basé sur le modèle du Club de Bruges, a toujours été le même. Les Blauw & Zwart ont longtemps été dépendants de l'argent de Bart Verhaeghe, mais reçoivent aujourd'hui des indemnités de transfert énormes.

"Même le Club de Bruges, qui est financièrement au-dessus de tout le monde en Belgique, mise davantage sur les jeunes. Sous les encouragements de la Pro League, nous avons fait un bon pas en ce sens et devrions recevoir des compliments pour ça."

Pas de souci, mais une stratégie à l'Antwerp ?

Mais en raison du grand nombre de départs, les fans et le monde extérieur sont perplexes. "Jusqu'à présent, nous avons toujours trouvé des remplaçants de qualité et l'intention est évidemment de continuer. On n'a jamais de garanties, mais nous avons déjà prouvé que nous avions une bonne équipe de recrutement et que Marc Overmars, qui recommencera à travailler à partir de la mi-novembre, est très fort pour constituer un noyau solide."

Des problèmes pas si grave, mais une simple stratégie ? Sven Jaecques veut rassurer tout le monde, mais le discours de l'homme fort anversois est peut-être, légèrement, idéaliste compte tenu de la situation.