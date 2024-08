📷 La banderole sans équivoque des supporters de l'Antwerp à l'attention du Club de Bruges après le dérapage d'il y a deux semaines au Standard

Cette après-midi, l'Antwerp se déplaçait au Club de Bruges. Les supporters anversois ont déployé une banderole assez marquante au Jan Breydelstadion.

Il y a deux semaines, le club de supporters des 'North Fanatics 2013' s'est retrouvé dans la tourmente après les saluts de Kühen effectués à Sclessin. La semaine dernière, le fan club controversé a annoncé sa dissolution. Dans une lettre ouverte, ils ont critiqué le Club de Bruges et la philosophie de la direction.

Lors du match à domicile de cette après-midi, certains supporters ont donc levé des pancartes avec l'inscription " Madou buiten". Bob Madou est le directeur sportif du Club et a repris une partie des tâches de Vincent Mannaert. Il est également le responsable final de la politique des transferts.

Club de Bruges - Antwerp : une rivalité aussi en tribune

Le noyau dur du Club de Bruges avait également préparé des banderoles. "NF13 Per Sempre (pour toujours, ndlr)" et " Money over passion" étaient lisibles.

Preuve de l'ampleur de l'affaire y compris au nord du pays, les supporters de l'Antwerp y ont également fait référence dans le parquage visiteur. "Ultras Brugeois : vouloir mais pas pouvoir. À jamais". Un slogan moqueur qui se base sur la ressemblance entre le mot Kühen et kunnen (pouvoir).