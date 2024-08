Décidément, Zulte Waregem n'est pas l'ogre attendu : débuts ratés en D1B

Zulte Waregem est encore une fois l'un des grands favoris à la montée en D1A. Mais le club flandrien s'est pris les pieds dans le tapis.

La saison passée, Zulte Waregem, fraîchement relégué en Challenger Pro League, était naturellement pointé comme le grand favori à la montée. Finalement, l'Essevee ne disputera même pas le tour final pour la montée, finissant la saison régulière à la 5e place.

Ce dimanche, Zulte recevait le Lierse pour la reprise de la saison de CPL, et s'est encore loupé. Les Flandriens se sont inclinés (0-1) sur un but de Pietro Perdichizzi, et restent donc dans les starting blocks pour cette seconde saison en D1B.

Zulte Waregem prend déjà du retard sur l'AS Eupen, qui a battu le RFC Liège (lire ici), mais aussi sur d'autres favoris tels que Deinze victorieux au RSCA Futures et Beveren victorieux de Lommel.

"Ce n'est pas le début espéré, surtout en termes de résultat. La première période, surtout, était insuffisante. En seconde mi-temps, nous avons montré nos qualités", estime Sven Vandenbroeck, l'entraîneur flandrien, sur le site officiel du club.

Le prochain match, ce sera à Deinze, un adversaire très solide. "Il faut se regarder soi-même après un tel match, ce que tu as bien fait, ce que tu as moins bien fait. Afin de savoir ce qu'il faut améliorer pour être prêt dès le week-end prochain", conclut Vandenbroeck.