Mika Godts buteur, le PAOK de Tarik Tissoudali prend le large : tous les résultats des barrages européens

Place aux barrages aller d'Europa League avec douze rencontres au programme de la soirée.

Plusieurs formations ont déjà fait un grand pas vers la qualification, suite à leurs victoires ce soir lors du match aller de ces barrages d'Europa League.

On retrouve l'Ajax, facile vainqueur (1-4) du champion de Pologne en titre, le Jagiellonia Białystok, grâce à un triplé de Chuba Akpom (9e, 61e, 69e) et à un but de Mika Godts (27e), sous les yeux d'un autre Belge, Jorthy Mokio, resté sur le banc.

C'est le cas également du PAOK de Tarik Tissoudali (resté sur le banc) vainqueur 4-0 des Irlandais de Shamrock Rovers, et de Ludogorets face aux Moldaves de Petroclub sur le même score.

Dans les autres rencontres, le tombeur du Cercle, Molde, a été surpris (0-1) par les Suédois d'Elfsborg, Lugano et le Besiktas se quittent dos-à-dos au terme d'un nul spectaculaire (3-3) et le Maccabi TA en a planté trois aux Serbes du TSC Backa Topola.

Enfin, les surprenants Lettons de Rigas ont battu l'APOEL (2-1), service minimum pour le Viktoria Plzen face aux Ecossais de Hearts (1-0) alors que le LASK et le Steaua Bucarest ont partagé la mise (1-1) tout comme Ferencváros et Borac BB dans un nul sans buts.