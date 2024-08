Avec les contraintes du moment, comment le Standard peut-il améliorer le rendement de ses attaquants ?

Le Standard veut pratiquer un jeu très vertical, mais abuse souvent des ballons aériens. Une situation qui ne permet pas à Marko Bulat de devenir le maître à jouer attendu, ni à Soufiane Benjdida de véritablement peser sur la défense.

Au Standard, la priorité actuelle est de garder une solidité défensive importante, quitte à délaisser un petit peu l'aspect offensif, au grand dam des amateurs de spectacle.

Ivan Leko présente donc généralement son équipe avec une ligne de cinq défenseurs (en sachant que les deux latéraux doivent apporter le danger offensivement) deux lignes de deux milieux de terrain (O'Neill - Kuavita et Bulat - Price), puis un seul attaquant, Benjdida ou Kyei.

Quand il récupère le ballon, le Standard ne se pose donc pas de question : il joue très rapidement verticalement et essaye de trouver la profondeur avant que l'équipe adverse ne soit remise en place. Mais souvent, aussi, il abuse des longs ballons aériens.

© photonews

Difficile pour Bulat de devenir le maître à jouer attendu

Contre le Beerschot, le constat était flagrant, et le nombre de ballons que Marko Bulat a vu voler au-dessus de sa tête sans pouvoir le toucher, lui qui est supposé devenir le dépositaire du jeu offensif, était bien trop important.

Ces longs ballons arrivaient directement vers Soufiane Benjdida, qui mesurait près de quinze centimètres de moins que son opposant direct, Derrick Tshimanga. Impossible pour l'attaquant des Rouches de toucher le moindre ballon.

En fin de partie, avant l'ouverture du score sur penalty, Grejohn Kyei est monté au jeu, et c'était mieux. Le Français était présent à la retombée du ballon pour dévier, le jeu offensif du Standard s'en retrouvait fluidifié. Car derrière, Benjdida et les autres pouvaient partir à l'assaut du but de Matijas. Avec plus de réalisme en toute fin de match, les Rouches auraient pu faire le break.

© photonews

Comment le Standard peut-il mieux utiliser Soufiane Benjdida ?

Leko le disait en conférence de presse, "on n'a pas le choix de jouer comme cela, on aimerait jouer comme Barcelone, en tiki-taka, mais la situation actuelle ne le permet pas. Le jeu vertical est notre meilleure solution". Mais jeu vertical veut-il, obligatoirement, dire jeu aérien ?

Car Leko ne voudra probablement pas encore commencer de match tout de suite avec deux attaquants. Il faudra donc soit trouver un moyen de mieux suivre les déviations de Kyei ou Badamosi sur les longs ballons aériens, sans Benjdida mais avec Bulat, Price, Fossey, Camara et les autres, ou trouver une solution pour mieux alimenter Benjdida, avec davantage de profondeur et de jeu au sol.

Comme le T1 le rappelle souvent, le championnat belge et ses défenses sont très physiques, et Benjdida, à ce petit jeu, ne pourra pas s'y imposer. Le Croate doit peut-être trouver un autre moyen d'utiliser le Marocain, qui se bat, parfois, beaucoup pour rien.