Victoires de Mons et de l'Olympic Charleroi, défaite du SL16 FC, Stockay ne fait qu'une bouchée de Namur : la première journée de D1 ACFF a tenu ses promesses

La première journée de la nouvelle D1 ACFF était disputée, ce mercredi soir. Et le spectacle était au rendez-vous.

La nouvelle D1 ACFF, à douze équipes, était lancée officiellement ce mercredi soir. En début de soirée, Stockay a parfaitement lancé son championnat en ne faisant qu'une bouchée de l'UR Namur, 5-1.

En deuxième partie de soirée, le RAEC Mons s'est imposé sur sa pelouse face à l'Union Rochefortoise, grâce à un but de Loris Brogno inscrit juste avant le retour aux vestiaires.

Autre favori à la promotion, l'Olympic Charleroi l'a emporté contre Tournai (2-0), grâce à des buts de Terki et Medfai. De son côté, le SL16 FC, malgré son ouverture du score via Mahamadou Diawara, a concédé la défaite contre Virton (1-2). Florentin Pogba, sur corner, et Kelil Benkahlouche sont les buteurs virtonais.

Dans les autres résultats, Binche s'est imposé sur la pelouse des U23 de l'Union Saint-Gilloise (1-2), tandis que l'Union Tubize-Braine s'est imposé face aux Zebra Elites, 4-2.