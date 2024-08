🎥 La sensation belge de l'OL (et un ancien de Pro League) retournent un match fou en Ligue 1 !

Malick Fofana a marqué de son empreinte la rencontre entre l'OL et Strasbourg ce vendredi en Ligue 1. Le score était de 1-3 à son entrée au jeu, et Lyon l'a emporté 4-3 !

À Lyon, ils sont dingues de Malick Fofana. Et quand, ce vendredi en conférence de presse, Domenico Tedesco déclarait que les Diables Rouges pouvaient compter sur "une douzaine" d'ailiers de haut niveau, nul doute que Fofana faisait partie de ses options.

L'international Espoirs n'était pas titulaire ce vendredi contre Strasbourg, et l'OL était en grande difficulté quand Malick Fofana est monté au jeu. Les Gones étaient menés 1-3 par les Alsaciens, après avoir notamment encaissé dès la 2e minute de jeu.

À l'heure de jeu, Pierre Sage fait un double changement : exit Georges Mikautadze, l'ancien de Seraing, pour Gift Orban, autre ex-pépite de La Gantoise. Exit aussi Abner Vinicius, remplacé donc par Malick Fofana.

Malick Fofana v Strasbourg



31 minutes at LM pic.twitter.com/66BDDbGHZh — 🇫🇷🧸 (@aou4r) August 30, 2024

Et là, tout a changé : le duo d'anciens Buffalos a renversé la rencontre, amenant de la vitesse et du danger. Maitland-Niles fait 2-3 à la 61e, et Gift Orban lui-même a fait 3-3 dès la 63e minute, presque sur sa première touche de balle. Malick Fofana, aligné piston gauche, a également dynamité la défense adverse.

Récupérations, accélérations, dribbles, centres, tirs : Fofana a tout fait. Jusqu'à être décisif dans les chiffres aussi : c'est après un crochet-centre de sa part que Gift Orban, encore lui, a fait 4-3. L'OL s'impose de justesse, et le duo "made in Pro League" a gagné des points.