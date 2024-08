L'un des dossiers les plus instables du mercato : courtisé par l'Union et Anderlecht, ce grand talent belge signe en Serie A

Ayanda Sishuba a signé à l'Hellas Vérone. La fin de l'un des feuilletons de cette fin de mercato.

A Lens, le nom d'Ayanda Sishuba était coché par les observateurs du football belge depuis un bon moment. Ces dernières années, le Tournaisien de 19 ans a franchi les étapes les unes après les autres jusqu'à intégrer l'équipe première la saison dernière.

Le fils d'Asanda Sishuba (Ex-Mouscron, Antwerp) a effectué ses grands débuts en Ligue 1 lors d'un match à Monaco en septembre dernier et a collecté sept montées au jeu en championnat.

Ayanda Sishuba vers un départ de Lens

Cette présaison devait lui permettre de monter ce qu'il vaut à Will Still, pour continuer à grapiller de plus en plus de temps de jeu. Mais c'est tout le contraire qu'il s'est passé : Sishuba a été mis de côté et a toujours sauté de la sélection depuis le début de la saison. Un départ de Lens semblait donc inévitable.

Restait à déterminer sa destination. Il a fallu attendre le dernier jour du mercato international pour que cela se décante. Après avoir décliné les sollicitations d'Anderlecht, le garçon pouvait rejoindre l'Union Saint-Gilloise, également intéressée.

Mais c'est finalement l'Hellas Verone que Sishuba a rejoint dans la dernière ligne droite du mercato. Il s'agit d'un transfert définitif chez le treizième de la dernière édition de la Serie A.