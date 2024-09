Timmy Simons réagit au départ du pilier Lucas Stassin : "C'est difficile"

Westerlo a laissé partir Lucas Stassin vers Saint-Étienne. Du point de vue financier, une affaire en or pour le club, mais sportivement une perte majeure.

Financièrement, le transfert du jeune attaquant de 19 ans est un gros coup pour Westerlo, qui a touché 10 millions d'euros. Mais son départ s'est immédiatement fait sentir vendredi soir contre Genk.

"C'est une étape fantastique pour lui et c'est aussi bon pour le club. On ne peut pas refuser cela au garçon. Mais c'est bien sûr difficile que cela se produise le jour du match", a réagi l'entraîneur Timmy Simons.

"Je ne regarde pas le passé, mais vous voyez que les joueurs qui doivent maintenant remplir son rôle manquent encore de rythme de match pour être au top. Je ne peux pas leur reprocher, ils ont tout fait pour le faire aussi bien que possible."

Westerlo à la recherche d'un remplaçant pour Stassin

Le départ de Stassin est tout de même un coup dur sur le plan sportif. Timmy Simons veut maintenant recruter un nouvel attaquant, même s'il sait que cela ne sera pas une tâche facile.

"Vous devez toujours être vigilant et prêt à remplacer d'éventuels partants à la dernière minute, mais c'est vraiment très last minute car de nombreux marchés sont déjà fermés. C'est la vie d'un club, des joueurs et de l'entraîneur. Mais il est clair qu'il faut encore chercher."