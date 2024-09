Le Club de Bruges domine notre équipe de la semaine, une place de choix réservée à l'un des bourreaux du Standard

Comme chaque semaine, nous vous présentons notre 11 de la semaine. Plusieurs joueurs du Club de Bruges notamment se sont mis en évidence.

Gardien de but

Sans Senne Lammens, l'Antwerp n'aurait pas obtenu de point contre La Gantoise. Le jeune gardien commence à se faire un nom au Bosuil et leur rapporte désormais des points. Il est en bonne voie pour faire oublier Jean Butez.

Défenseurs

Sur la droite, on retrouve Alessio Castro-Montes. Le latéral a débordé de nombreuses fois sur son flanc contre Anderlecht. De plus, il a également contenu Amuzu. Une performance brillante !

En central, place à Matte Smets et Brandon Mechele. Le joueur de Genk est déjà devenu indispensable pour Thorsten Fink. Brandon Mechele a réalisé une grande prestation face au Cercle de Bruges. Il a également ouvert le score et n'a commis aucune erreur défensive.

À gauche, on retrouve un autre joueur de Bruges. Maxim De Cuyper sait qu'une place chez les Diables Rouges est à portée de main et se met en valeur chaque semaine.

Milieux de terrain

Noah Sadiki était infatigable contre son ancienne équipe. Le jeune milieu de terrain a également déclaré qu'il terminerait la saison à l'Union. Une excellente nouvelle pour l'entraîneur Pocognoli. Rob Schoofs a marqué un but et délivré une passe décisive contre Charleroi. Raphael Onyedika, quant à lui, a assuré l'équilibre au Club au milieu de terrain.

Attaquants

Mais le joueur en forme de la journée était probablement Andreas Skov Olsen. Quand il est motivé, c'est le meilleur joueur en Belgique. Il l'a encore prouvé dimanche. Ce serait dommage s'il devait partir.

Konan N'Dri a marqué le premier but contre le Standard et a été une menace constante. À gauche, Nikola Storm a laissé derrière lui son début de saison décevant et a marqué à deux reprises face à Charleroi.