Pas de Skov Olsen ? Un club de Ligue des Champions se rabat sur Anders Dreyer en dernière minute !

Anders Dreyer et Andreas Skov Olsen sont des concurrents en équipe nationale danoise. Leurs dossiers sont aussi liés en cette fin de mercato.

Nous vous en parlions il y a quelques minutes : le Club de Bruges se montre intraitable pour Andreas Skov Olsen. Malgré les envies de départ de son Danois, le Club ne le bradera pas, il devrait donc sauf surprise rester au moins jusqu'en janvier.

Feyenoord s'est pourtant montré insistant : les Néerlandais se sont entretenus aujourd'hui encore avec la direction brugeoise, sans trouver d'accord. L'heure tourne : aux Pays-Bas, le mercato se termine ce soir à minuit.

Feyenoord garde un oeil sur la Pro League

Le vice-champion d'Eredivisie en titre se rabat donc sur ses autres cibles. Selon Het Nieuwsblad et la presse néerlandaise, l'une d'elle se nomme Anders Dreyer. Le gaucher a inscrit 15 buts et délivré 8 assists la saison dernière mais a actuellement plus de mal.

Son prix aurait été fixé à plus de dix millions d'euros par Anderlecht. Toutefois, Het Nieuwsblad émet quelques réserves : le deal n'est pas celui présentant le plus de chances d'aboutir parmi les profils convoités.