Jorthy Mokio, le plus précoce des jeunes belges, se livre pour la première fois : "Je dois encore m'habituer à l'accent aux Pays-Bas !"

Jorthy Mokio enchaîne les records. Plus jeune joueur de La Gantoise, plus jeune étranger de l'histoire de l'Ajax... et désormais parmi les plus jeunes Espoirs : la pépite précoce du football belge s'est livrée.

C'est à son attitude encore un peu réservée, timide, que l'on peut déceler l'âge de Jorthy Mokio (16 ans). Au moment de se présenter face à la presse au centre national de Tubize, le défenseur central de l'Ajax Amsterdam a un sourire gêné, parle assez bas et n'a pas tout de suite l'air très à l'aise.

Il se détendre au fur et à mesure, pour la première entrevue d'une longue série au vu de la vitesse à laquelle sa carrière semble décoller. Nous avons donc pu faire la connaissance du nouvel international U21, promis à un très bel avenir...

Jorthy, tout a été très vite pour toi, des équipes de jeunes de Gand à l'équipe A de l'Ajax et aux U21...

Oui, ça va très vite. Mais pas trop vite, non. Quand je regarde mon parcours, je dois surtout être fier. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu faire mes débuts avec La Gantoise et l'Ajax, et bientôt avec les Espoirs.

Qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre l'Ajax Amsterdam, au final ?

Un peu tout. Ma discussion avec le coach là-bas, la façon de jouer de l'Ajax, les joueurs qui s'y trouvent, l'environnement... C'était idéal. Mais Gand a fait de gros efforts pour que je reste, j'ai pu jouer avec l'équipe A.

© photonews

Maintenant, c'est clair que si Hein Vanhaezebrouck était resté, il y avait une chance que je reste aussi. Il m'a tant aidé, tant apporté. Hein m'a d'ailleurs envoyé un message de félicitations pour ma sélection avec les Espoirs.

Et ton adaptation à Amsterdam, ça se passe bien ?

Tout va bien, oui, je me suis bien adapté et ça ne peut aller que de mieux en mieux. Je dois encore m'habituer à leur accent (rires). Je suis encore à l'hôtel, avec mon frère. Ma maman est encore en Belgique et ma famille va donc nous rejoindre après. Au début, l'hôtel, c'était un peu pénible, mais tant que je suis au calme, que je me repose bien, ça va.

Je n'ai pas repris les cours car je suis en équipe nationale, je ne vais pas m'en plaindre (rires). Il me reste une année, c'est un peu différent aux Pays-Bas. L'école est au sein du centre de formation De Toekomst, c'est très pratique.

Qu'est-ce qui est différent entre la Belgique et les Pays-Bas au quotidien ?

La façon de parler... Les règles, sur et en-dehors du terrain. C'est en fait plus strict en-dehors du terrain et plus relax sur le terrain. Mika (Godts) m'a beaucoup aidé à mon arrivée, il était là pour moi.

Et le niveau ?

C'est un cran plus haut, clairement (rires).

© photonews

Tu as commencé en jeunes en évoluant plus haut sur le terrain, tu es redescendu en défense au fur et à mesure... Mais quel est le poste où tu évolueras ? En défense centrale ?

Je me sens bien en tant que défenseur central, mais le coach du Jong Ajax me voit un avenir en tant que milieu, chez les jeunes en tout cas. En équipe A, je ne sais pas encore dire, mais je crois que milieu de terrain pourrait aussi me convenir...

Comment te sentais-tu lors de ta rentrée avec l'Ajax Amsterdam ?

Disons que ça a facilité les choses que ce soit 1-4 à l'aller (rires). Dès qu'on a mené 3-0, le coach m'a dit de m'échauffer. J'étais quand même nerveux au début, mais c'est vite passé. Ma famille était très heureuse, mes parents ont même pleuré.

Je crois que cette saison, si les circonstances sont positives avec une certaine avance, je pourrais encore obtenir des opportunités avec l'équipe A. Mais je vais juste travailler dur avec le Jong Ajax sans vraiment y penser. C'était le plan, de toute façon. Le Barça, le Bayern... c'était flatteur, mais trop tôt pour moi.

Tu es le plus jeune du groupe des Espoirs et l'un des plus jeunes de l'histoire des U21, avec des noms comme Lukaku, Tielemans. Qu'est-ce que ça te fait ?

Je suis habitué à cette différence d'âge donc ça n'est pas difficile de s'adapter. Maintenant, j'ai du travail pour suivre la voie de Lukaku ou Tielemans. L'objectif en arrivant ici, c'est d'évoluer, d'apprendre des joueurs plus âgés que moi, de bosser. Je ne ressens aucune pression en étant ici, juste de la fierté.