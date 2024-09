Officiel : Dernier (?) renfort du Standard dans ce mercato !

Andi Zeqiri est officiellement un joueur du Standard de Liège. Sauf surprise de dernière minute, le mercato des Rouches se termine sur ce dernier coup.

Dernière ligne droite particulièrement mouvementée à Sclessin. Le Standard s'est séparé de Grejohn Kyei, prêté au Sporting Charleroi, et a officialisé dans la foulée les arrivées en prêt de Denis Eckert Ayensa et de Andi Zeqiri.

Eckert Ayensa avait été annoncé un peu plus tôt dans la journée ce vendredi, en prêt depuis l'Union Saint-Gilloise. On pensait que le Standard "choisirait" entre l'Unioniste et Andi Zeqiri, également cité, mais le départ de Kyei a fait bouger les lignes.

Andi Zeqiri, international suisse du Racing Genk, a en effet refusé de rejoindre le Sporting Charleroi... ce qui y a envoyé Grejohn Kyei. La porte s'ouvrait donc pour Zeqiri au Standard, et la chose est désormais officielle.

Le Suisse de 25 ans aura joué 39 matchs en une saison pour le KRC Genk, qu'il avait rejoint l'été dernier. Il aura inscrit 9 buts pour les Limbourgeois depuis sa signature.