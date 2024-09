La pression ? Aucun problème pour Vincent Kompany : "Que ce soit au Bayern ou à Anderlecht..."

Vincent Kompany aura de grandes attentes sur ses épaules cette saison à la tête du Bayern de Munich. Mais le Belge est habitué à composer avec la pression.

Sous la houlette de Vincent Kompany, le Bayern de Munich a bien démarré sa saison 2024-2025. Le Rekordmeister s'est imposé face à Wolfsburg puis Fribourg.

Le plus grand club d'Allemagne compte ainsi 6 points sur 6 en Bundesliga, mais les choses vont se corser avec notamment l'entrée en matière en Ligue des Champions.

La légende d'Anderlecht sait que la pression sera sur ses épaules tant qu'il entraînera le Bayern, et cela ne lui pose aucun problème. "Quand vous travaillez au Bayern, un club du top 5 mondial, il n'y a pas un moment où vous n'êtes pas sous feu des projecteurs", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

"La clé, c'est est de rester simple et de se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire la victoire et l'envie de toujours faire mieux. C'est la réponse la plus simple. Il faut vouloir gagner des trophées dans un club comme le Bayern."

"Mais ce n'est pas nouveau pour moi. J'ai grandi dans cette culture à Anderlecht. Même à Burnley, un club avec le troisième plus petit budget de la Premier League, je voulais gagner chaque match. Mais par rapport à avant, la concurrence - Leverkusen, Leipzig, Dortmund - est aussi devenue plus forte. Sportivement, il est devenu plus difficile de dominer le championnat."