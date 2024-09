On a retrouvé l'interview que Kevin De Bruyne regrette : à 21 ans déjà, il se lâchait sur ses équipiers !

Kevin De Bruyne s'est lâché en zone mixte et s'il n'a pas dit toutes ses vérités, il en a dit bien assez. Ce n'est pas une première : KDB est un habitué des saillies face à la presse.

Le talent de Kevin De Bruyne et son statut de milieu de génie fait l'unanimité, à n'en pas douter. Mais ce qui peut diviser, c'est sa personnalité. Le rouquin de Manchester City est réputé pour être particulièrement bougon, que ce soit sur un terrain ou face à la presse. À 33 ans, on ne le changera plus.

Son dérapage ce lundi au Groupama Stadium était cependant plutôt contrôlé : le capitaine avait un message à passer, et il l'a fait passer. Tout en précisant : "Je ne dirai pas tout ce que j'ai à dire face aux médias, je l'ai déjà fait à 18 ans à Genk et je ne ferai plus cette erreur".

On s'est bien sûr demandé à quel épisode Kevin De Bruyne faisait référence. Et nous sommes surtout retombés à chaque fois sur le même, qui est cependant arrivé quand le meneur de jeu du Racing Genk avait 21 ans et pas 18 ans.

"Certains de mes coéquipiers n'ont plus envie de jouer au football"

C'était en février 2012 contre Lokeren, et alors que Genk était mené 0-1 à domicile par les Waeslandiens. De Bruyne, qui avait déjà acquis un statut de patron de l'équipe après le titre conquis la saison passée, s'était lâché dès la mi-temps : "Je soupçonne certains de mes coéquipiers de ne plus avoir envie de jouer au football", balançait-il au micro de Telenet.

"J'ai honte pour eux. Il faudrait continuer avec ceux qui ont vraiment envie de jouer car moi, dans ces conditions, j'en ai marre", continuait De Bruyne devant un journaliste médusé. "Le public a hué à chaque mauvais ballon que je donnais. Mais je ne sais pas ce qu'ils pouvaient me reprocher, j'ai tout essayé".

De Bruyne concluait : "Je ne sais pas ce que mes coéquipiers espèrent accomplir de cette façon, mais ça doit changer. Notre équipe ne va pas bien, et nous devrons continuer avec ceux qui ont l'envie".

Est-ce à cet épisode que Kevin De Bruyne faisait référence ce lundi au micro d'un Gilles De Bilde qui en a pris pour son grade après France-Belgique ("Gilles, tu as joué au football, mais tes questions sont mauvaises sur le plan tactique, je ne sais pas ce que tu veux me dire...") ? Peut-être bien. Mais pas forcément, car durant sa longue et riche carrière, le capitaine des Diables Rouges n'a jamais raté l'occasion de dire ce qu'il pensait. Le qu'en dira-t-on, il s'en bat les...