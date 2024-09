Zeno Debast n'a pas encore corrigé ses deux flagrantes lacunes : "Votre avis m'étonne, c'était l'un des meilleurs sur le terrain"

Sur le côté gauche de la défense centrale, il est difficile d'imaginer Zeno Debast vivre autre chose que des prestations compliquées au plus haut niveau. Le joueur du Sporting Lisbonne l'a confirmé à tout le monde, contre l'Équipe de France... sauf à Domenico Tedesco, qui a été convaincu.

Il n'est certainement pas le plus à blâmer dans la prestation d'hier soir, puisque ce n'est pas un jeune défenseur central vivant sa première expérience en dehors de la Belgique qui doit porter une sélection nationale abandonnée par une grande majorité de ses cadres.

Zeno Debast n'a pas encore corrigé ses lacunes

Mais, sur la pelouse du Groupama Stadium, Zeno Debast a souvent semblé en grande difficulté, sur un côté gauche de la charnière centrale qui lui convient décidément beaucoup moins. En possession de balle, le nouveau joueur du Sporting Lisbonne a enchaîné les passes latérales vers Arthur Theate, et se retournait presque toujours lorsque le joueur de Frankfurt n'était pas disponible. Parce qu'avec son pied gauche, l'ancien Mauve ne sait, tout simplement, pas relancer.

Une grosse lacune, lorsque l'on arrive au plus haut niveau, contre des adversaires capables de repérer la moindre faiblesse de l'adversaire. Quand elle doit construire, la Belgique perd une arme majeur avec Zeno Debast à gauche, lui qui est pourtant doté d'un excellent jeu long avec un pied droit qu'il peut difficilement utiliser à cet escient, dans cette position. Et si, en plus, les six joueurs devant lui coupent l'équipe en deux et ne proposent pas de solutions...

Je suis surpris : pour moi, Debast était l'un des meilleurs sur le terrain"

© photonews

En perte de balle, Debast a alterné le chaud et le froid. Son retour, en toute fin de match, sur Bradley Barcola empêche plus que probablement la France de faire 3-0, mais sa remise de la tête, sur le premier, est l'expression même de son autre grande faiblesse, le jeu aérien. Sur des centres, comme sur celui de Lucas Digne, le nombre de seconds ballons de but qu'il offre à l'adversaire est beaucoup trop élevé.

"Je suis assez surpris que vous me disiez qu'il ne paraissait pas à l'aise. Selon moi, c'était l'un des meilleurs sur le terrain. J'ai trouvé qu'il prenait des initiatives, qu'il a joué avec ses ailiers à plusieurs reprises et qu'il était bon dans les duels" s'étonnait Domenico Tedesco en conférence de presse.

"Peut-être qu'il n'est pas le plus à l'aise avec son pied gauche, mais si on l'échange avec Wout Faes, vous me direz la même chose de lui. Mais bien sûr, on peut tous analyser le match de manière différente."

Zeno Debast semble donc avoir convaincu son sélectionneur, là où les différents commentaires à son égard étaient beaucoup moins positifs. Cependant, la fracture entre Domenico Tedesco et les supporters est devenue tellement grande qu'il n'est pas si surprenant de voir de nombreux avis divergents.