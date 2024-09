Alexis Flips à coeur ouvert sur Brian Riemer : "Je ne lui faisais pas confiance"

Alexis Flips a quitté Anderlecht pour Charleroi en prêt. De quoi lui permettre de parler ouvertement de sa relation avec Brian Riemer.

A Anderlecht, la situation d'Alexis Flips s'est rapidement dégradée. Il a ainsi été prêté en Turquie lors du mercato hivernal. Cette saison, c'est à Charleroi qu'il a posé ses valises.

Le prêt inclut une option d'achat. Le Français espère que celle-ci sera levée à la fin de la saison, bien qu'il ait encore un contrat au Lotto Park jusqu'à mi-2028.

Il ne regrette certainement pas son transfert chez les Mauves et Blancs, mais est déterminé à rester au Mambourg. Sa relation avec Brian Riemer lui laisse un goût amer et n'est pas pour l'inciter à revenir à Bruxelles.

Confiance rompue

“Je suis convaincu que je correspondais au style de jeu maison : offensif, à l'aise avec le ballon”, a-t-il déclaré à La Dernière Heure. “Mais le club ne joue plus de cette manière, même si les résultats suivent. Un entraîneur qui gagne a toujours raison, donc bien joué pour lui.”

Dans les faits, la relation entre lui et Riemer n'a pas posé de problèmes. Les deux se sont correctement comportés l'un envers l'autre. Mais derrière les sourires de façade, la dynamique était différente : “Le problème était qu'il me disait A en début de semaine et B quand il faisait ses choix pour le match. Il me disait qu'il était satisfait de ma semaine, mais je ne jouais pas le week-end. Je ne lui faisais pas confiance".

Flips affirme même n'avoir jamais connu une situation dans sa carrière où un entraîneur lui parlait autant pour ensuite le laisser si peu jouer. Rik De Mil saura-t-il lui faire retrouver confiance ?