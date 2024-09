Tout sauf malin : un supporter du Beerschot épinglé par la fédération pour un incident rarissime au Standard

Le harcèlement en ligne est malheureusement assez courant de nos jours, notamment dans le monde du football. Mais l'incident vécu par Bram Van Driessche est assez curieux.

Jordi Nolle, le gardien de Sint-Lenaarts, a écopé d'une suspension conditionnelle de la part de la fédération. Que vient faire ici cette information ? Le motif de cette suspension prend racine à Sclessin et a totalement surpris le principal intéressé.

Il y a un peu plus de deux semaines, le Standard remportait sa deuxième victoire en battant le Beerschot 1-0. L'un des tournants du match avait été la carte rouge reçue par Brian Plat en deuxième mi-temps, alors que le score était encore vierge.

Un carton rouge direct notamment dû à l'intervention de Bram Van Driessche. Ce dernier était présent dans le VAR et a appelé l'arbitre principal (qui n'avait pas sanctionné Plat du bristol rouge) à venir revoir l'action à l'écran.

Les arbitres trop souvent pris pour cibles

Grand supporter du Beerschot et ancien joueur du club, Jordi Nolle est présent à Sclessin dans la tribune réservée aux visiteurs. La défaite entérinée, il repart la tête basse en bus vers Anvers avec les autres sympathisants des Rats mais laisse comme à son habitude son téléphone près du baffle pour diffuser de la musique dans le car.

Jusque-là, tout va bien. Mais Nolle raconte au Nieuwsblad qu'en rentrant chez lui et en ouvrant son portable, il découvre des messages insultants et menaçants envoyés à Bram Van Driessche en son nom. "Je les ai immédiatement retirés et j’ai pensé que c’était la fin du problème, mais malheureusement ce n’était pas le cas".

Effectivement, cela ne fait sourire ni l'arbitre incriminé ni la fédération, qui sanctionne Nolle. Ce dernier s'excuse auprès de Van Driessche et explique les circonstances et la confusion autour de ces messages. Ce qui ramène sa sanction à quatre matchs avec sursis. Moralité : surveillez toujours votre téléphone, que ce soit après une victoire ou une défaite.