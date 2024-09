"Je crois que nous pouvons encore élever notre niveau" : Hans Vanaken affiche son ambition avant d'affronter Dortmund en Ligue des Champions

Le Club de Bruges affrontera le Borussia Dortmund ce mercredi soir au stade Jan Breydel, mais Hans Vanaken ne semble pas être intimidé par le géant allemand.

Le Club de Bruges entamera sa campagne de Ligue des Champions ce mercredi. Les Blauw en Zwart débuteront face à un gros morceau, le Borussia Dortmund, finaliste de l'édition précédente.

Cela n'inquiète pourtant pas Hans Vanaken, le capitaine de l'équipe : "Nous avons hâte de commencer", confie-t-il à Het Laatste Nieuws. "La Ligue des Champions, c'est la meilleure compétition au monde. Débuter contre le finaliste de l'année dernière est un véritable défi."

Le natif de Neerpelt affiche un optimisme certain quant aux performances de son équipe et donne de l'espoir aux supporters. Il est convaincu que le Club de Bruges a la capacité de se surpasser en Ligue des champions, peut-être même plus qu'en Pro League.

"Je crois que nous pouvons encore élever notre niveau. Ces matchs sont différents de ceux de la JPL. C'est l'occasion pour nous de nous transcender."

Le capitaine souligne l'importance de la préparation pour ce genre de rencontres : "Il faut être au sommet de sa forme ici. C'est ce qui rend cette compétition si passionnante pour nous. Tout est différent, et c'est humain de se préparer autrement pour un tel événement", conclut-il.