🎥 Une réunion d'urgence avec Jesper Fredberg et les cadres, mais sans Brian Riemer : combien de temps l'entraîneur danois tiendra-t-il le coup à Anderlecht ?

Le Sporting d'Anderlecht a subi sa première défaite de la saison face au Racing Genk, ce mardi. Après la rencontre, une image surprenante montrait Jesper Fredberg avec trois cadres du vestiaire, dans ce qui ressemblait à une réunion d'urgence.

Les choses ne se passent pas comme prévu à Anderlecht, et la situation de Brian Riemer devient de plus en plus difficile. Ce mardi soir, les Mauves ont concédé leur première défaite de la saison face à Genk.

Mais ce n'est pas tellement le bilan comptable qui poussent les supporters d'Anderlecht en colère, mais plutôt le fond de jeu absolument inexistant installé par l'entraîneur danois. Des prestations qui étaient déjà critiquées, la saison dernière.

Mais cette fois, ça en est trop, et le kop anderlechtois n'a pas manqué de le faire comprendre en fin de rencontre. "Riemer buiten" a chanté tout un stade, acquis à la même cause, au coup de sifflet final.

Ensuite, une autre image a énormément surpris. Celle montrant Jesper Fredberg, sur le banc, en grande discussion avec trois cadres du vestiaire que sont Colin Coosemans, Mats Rits et Jan Vertonghen, qui souffre toujours des tendons d'Achille.

Une réunion qui ressemblait grandement à une réunion d'urgence entre les quatre hommes. Le sujet de discussion semble évident : comment expliquer ce mauvais match, et Brian Riemer en est-il la cause ?

Dans les sept prochains jours, Anderlecht recevra encore le Sporting Charleroi, puis Ferencvaros en Europa League. Et si le RSCA ne propose pas autre chose, rapidement, il y a fort à parier qu'il s'agit de la dernière semaine de Brian Riemer sur le banc, tant la situation devient intenable, au Lotto Park.