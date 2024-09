La situation n'aide pas Brian Riemer : Anderlecht pourrait être privé de six joueurs pour la réception de Charleroi !

L'infirmerie d'Anderlecht ne cesse de se remplir. Brian Riemer pourrait être privé de six titulaires potentiels pour la réception du Sporting Charleroi.

Le Sporting d'Anderlecht a connu sa première défaite de la saison, ce mardi soir face à Genk. Une rencontre après laquelle le Lotto Park a chanté, comme un seul homme, "Riemer buiten", en contestation au fond de jeu inexistant proposé par les Mauves.

Le RSCA va recevoir le Sporting Charleroi en championnat, puis Ferencvaros en Europa League, dans les sept prochains jours, et Brian Riemer va devoir faire en sorte que ses joueurs montrent autre chose pour ne pas prendre la porte de sortie.

S'il est condamnable sur bien des éléments, il faut souligner que l'entraîneur danois n'est, pour le moment, pas aidé par les blessures. Contre Charleroi, samedi, Riemer pourrait être privé de six (!) titulaires potentiels.

L'infirmerie du Sporting d'Anderlecht ne cesse de se remplir

Thorgan Hazard et Jan Vertonghen, premièrement, qui ne sont pas encore remis. Mais aussi Ludwig Augustinsson, sorti sur civière et en ambulance ce mardi contre Genk, à qui on soupçonne un traumatisme crânien. Le Suédois ne se rappellerait même pas de la fin du match.

Face aux Limbourgeois, Luis Vazquez et Anders Dreyer n'étaient pas sur la feuille de match. Le premier s'est blessé à la cheville contre Westerlo, le second souffre du genou, et tous deux devraient retourner dans les tribunes, ce week-end.

Titulaire, Francis Amuzu n'a, quant à lui, pas retrouvé la pelouse pour la seconde période. L'ailier gauche ne se sentait pas bien, selon les dires de Brian Riemer en conférence de presse. Il est possible de voir le joueur de 25 ans tenir son rang face aux Zèbres, mais rien n'est moins sûr.