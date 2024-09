Voici pourquoi Hugo Siquet était absent de la sélection du Club de Bruges pour la Ligue des Champions

Hugo Siquet, recruté cet été par le Club de Bruges pour trois millions d'euros, était remarquablement absent de la sélection de la Ligue des Champions. Bien qu'il ait débuté la saison en tant que titulaire contre le Standard et Genk, il n'a pas encore réussi à convaincre.

Entre-temps, le jeune Joaquin Seys l'a dépassé dans la hiérarchie et a fait ses preuves, même lors du match contre le Borussia Dortmund lors duquel il aurait même pu obtenir une passe décisive.

Le Club de Bruges a recruté Siquet comme option supplémentaire pour le poste d'arrière droit, car Denis Odoi était parti, Kyriani Sabbe était blessé et Maxim De Cuyper n'était pas encore revenu de vacances.

Siquet, qui était sur la touche à Fribourg, semblait être le candidat parfait, mais il a jusqu'à présent du mal à s'imposer. Ses débuts laborieux sont en partie dû à son intégration tardive au Club, car Fribourg était encore en pleine préparation lors de sa venue. Il a donc un retard physique, selon Het Nieuwsblad.

Hugo Siquet va devoir remonter la pente au Club de Bruges

Malgré son potentiel, ses performances antérieures et une présélection pour l'Euro, Siquet a dû rivaliser cet été avec Seys, qui s'en sort étonnamment bien. Contre le Borussia Dortmund, Seys a joué sans complexe, même face à des adversaires solides comme Adeyemi. Il a réalisé un solide début en Ligue des Champions et a finalement été préféré à Siquet.

Après 70 minutes, le tout jeune joueur (19 ans) était épuisé et a été remplacé par Sabbe, tout juste de retour de blessure et qui a également dépassé Siquet dans la hiérarchie. Il appartient maintenant à Siquet de prouver dans les semaines à venir et de convaincre à nouveau l'entraîneur Nicky Hayen de ses qualités.