🎥 Manchester City accroche Arsenal, Leandro Trossard voit rouge

Ce dimanche en Premier League, nous avions droit à un très alléchant Manchester City - Arsenal. Leandro Trossard était titulaire avec Arsenal.

Du côté de Manchester City, Jérémy Doku était aligné tandis que Kevin De Bruyne n'était finalement pas sur la feuille de match, récupérant toujours de sa blessure en Ligue des Champions.

Ce sont les Citizens qui ont pris les commandes de la rencontre. Erling Haaland a ouvert le score dès la 9e minute de jeu sur une passe lumineuse de Savinho.

