Genk s'impose au petit trot contre Dender et prend le large en tête de la Pro League

Genk s'est imposé au trot contre le promu Dender (4-0). Tolu Arokodare en a profité pour rejoindre Daan Heymans en tête du classement des buteurs.

La défaite de Bruges pouvait permettre à Genk de prendre 6 points d'avance en tête de la Jupiler Pro League, et les Limbourgeois ne se sont pas faits prier. Contre Dender, ils ont tranquillement fait le job, remportant leur 6e victoire en 8 matchs de championnat.

En première période, le Racing Genk comptera surtout sur un entrejeu largement au-dessus du lot : Bryan Heynen, qui fête son 300e match pour le club limbourgeois (à 27 ans seulement, c'est énorme !), et Konstantinos Karetsas se baladent.

Devriendt, qui disputait son premier match entre les perches de Dender, s'impose devant Bonsu Baah à la 23e, mais doit s'incliner sur le corner consécutif. Tolu Arokodare voit chanceusement un ballon rebondir dans ses pieds et inscrit son 6e but de la saison (1-0, 24e).

© photonews

Karetsas, très en jambes et toujours un temps d'avance sur tout le monde, frappe dans les gants de Devriendt (25e). Dender est très peu inspiré, et même lorsque les promus obtiennent un contre en supériorité numérique, ils gâchent leur avantage (42e).

En seconde période, le scénario ne changera pas vraiment : Genk a le contrôle du jeu, mais n'accélère pas outre mesure. Van Crombrugge n'est pas inquiété et Devriendt, de son côté, sauve ses couleurs devant El Ouahdi (52e), mais ne peut pas empêcher Christopher Bonsu Baah de faire le break dans la foulée (53e, 2-0).

La "classe biberon" de Genk aura fait la différence, avec un Karetsas à l'assist pour son jeune équipier. En contrôle, les Limbourgeois ont même profité des changements pour alourdir le score via Patrik Hrosovsky, à la bonne place après le rush de Yira Sor (76e, 3-0).

© photonews

Autre remplaçant à marquer des points (et un but), Oh Hyeon-gyu a fait se lever la Cegeka Arena d'une frappe surpuissante dans le plafond pour le 4-0, comme à la parade. Genk prend les trois points sans forcer contre un Dender un peu consentant en seconde période. Semaine après semaine, l'équipe de Thorsten Fink continue de gagner en confiance.