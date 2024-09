Le FC Liège n'y arrive pas et s'incline largement à Zulte Waregem

Le FC Liège n'a plus gagné en Challenger Pro League depuis la première journée. Les Sang & Marine ont été largement surclassés par Zulte Waregem.

La deuxième saison du FC Liège en Challenger Pro League s'annonce plus compliquée que la première. Après une victoire inaugurale lors de la première journée de championnat, les Sang & Marine enchaînent les résultats compliqués.

Ce dimanche, Liège se rendait à Zulte Waregem, l'un des favoris à la montée. À la mi-temps, déjà, l'Essevee menait de 2 buts à 0 via Jelle Vossen et Erenbjerg, qui marquaient dans les dernières minutes de la première période.

Bien vite, au retour des vestiaires, Pape Bemba Diop inscrivait le coup fatal aux Liégeois en faisant 3-0 à la 49e minute de jeu. Le Matricule 4 sauvait l'honneur à la 56e via Flavio da Silva (3-1) mais ne parviendra plus à revenir dans la rencontre.

Le match se terminera sur des chiffres nettement en faveur de Zulte, avec près de 70% de possession de balle flandrienne et une quinzaine de tirs contre deux seulement. L'Essevee reste dans la roue du RWDM, leader avec 13 points contre 10 pour Zulte Waregem et la RAAL (qui joue plus tard ce dimanche).

Le FC Liège, de son côté, est 14e de CPL avec 2 points seulement, et pourrait être dépassé par Lokeren-Temse qui se rend à la RAAL à 19h15.