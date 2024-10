🎥 Kompany surprend à l'entraînement, une légende du football allemand impressionnée : "Je n'ai jamais vu ça"

Vincent Kompany applique une philosophie bien à lui au Bayern de Munich et s'attire actuellement bien des éloges.

Vincent Kompany a fait forte impression en tant qu'entraîneur du Bayern Munich au cours de ses premiers mois, selon la légende du club Lothar Matthäus, qui le compare à certains des plus grands entraîneurs de l'histoire du club, tels que Ottmar Hitzfeld et Jupp Heynckes. Matthäus se montre enthousiaste dans sa chronique pour SkySports.

"Kompany adopte la même approche que certains de ses prédécesseurs qui ont marqué l'histoire du Bayern au cours des 20, 30 ou 40 dernières années."

Il loue surtout l'approche humaine de Kompany, similaire à celle des entraîneurs comme Udo Lattek, Hitzfeld et Heynckes envers leurs équipes. "J'ai moi-même joué sous leur direction et je sais comment ils pouvaient être parfois directs, mais toujours respectueux envers les joueurs. Cela convient parfaitement à l'équipe actuelle."

Sous la direction de Kompany, le Bayern Munich est en tête de la Bundesliga après cinq journées, après avoir manqué le titre de champion la saison dernière pour la première fois en onze ans. Bien que le Bayern ait concédé ses premiers points ce week-end avec un match nul 1-1 contre le champion en titre Bayer Leverkusen, ils ont entamé de manière convaincante la Ligue des champions avec une victoire écrasante 9-2 contre le Dinamo Zagreb.

Matthäus est optimiste quant à l'approche de Kompany et voit des similitudes claires avec les entraîneurs à succès précédents du club. Matthäus admire le leadership de Kompany, qui laisse de la place à ses joueurs, mais les défie également et adopte un ton plus sévère aux moments cruciaux.

"Kompany prend des décisions claires, accorde parfois un jour de congé supplémentaire aux joueurs, mais les met également au défi et adoptera certainement un ton plus strict en cas de besoin." Que le Bayern connaîtra le même succès sous Kompany que Manchester City sous Pep Guardiola reste à voir selon Matthäus. Néanmoins, il conclut en l'encensant : "Mais j'aime davantage la tactique sous Kompany. Je n'ai vu cette manière de jouer que très peu, voire jamais."