Briquets et bouteilles sur Courtois : un très jeune supporter lourdement puni, l'Atlético reçoit une amende ridicule

Le derby madrilène a été interrompu pendant une vingtaine de minutes, ce week-end. Les forces de l'ordre cherchent les coupables et viennent d'en trouver un : il est très sévèrement puni... au contraire du club de l'Atlético.

Ce week-end, l'Atlético de Madrid a arraché un point dans les ultimes secondes de la rencontre dans le derby madrilène face au grand rival, le Real. Un but d'Angel Correa a libéré les Colchoneros après l'ouverture du score d'Eder Militao.

Mais cette rencontre, elle a surtout été tristement marquée par son interruption d'une vingtaine de minutes, parce que les supporters de l'Atlético ont lancé des bouteilles d'eau, des briquets et d'autres objets sur leur ancien gardien, Thibaut Courtois.

Alors qu'ils s'étaient présentés devant leurs supporters pendant cette perte de contrôle de la situation afin d'essayer de calmer tout le monde, Diego Simeone et le capitaine Koke ont eu une réaction bien différente, après la rencontre, accusant Courtois d'avoir provoqué ces réactions.

Un jeune supporter de l'Atlético sévèrement puni, en attendant la suite

En attendant, tout le monde est rentré chez lui sans sanction... sauf un jeune supporter de l'Atlético, âgé de 18 ans, retrouvé par les forces de l'ordre. Le jeune supporter a été arrêté et exclu définitivement des tribunes du Wanda Metropolitano, comme l'indique l'Atléti' dans un communiqué.

Un début, même s'il est évident que ce n'est pas ce jeune de 18 ans qui a lancé la totalité, ni même la majorité des objets. Beaucoup de travail doit encore être accompli, d'autant qu'il y a récurrence. Pour des faits de racisme (Nico Williams et Vinicius y ont été qualifiés de 'singes'), et de perturbations de match (Hermoso). Le club risque jusqu'à une amende de 6.000€ et une fermeture partielle de ses tribunes.