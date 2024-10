C'est fait : un gardien retraité va remettre les gants et devenir le titulaire du FC Barcelone !

Ayant perdu Marc-André ter Stegen, victime d'une lourde blessure au genou, le FC Barcelone a rapidement dû lui trouver un remplaçant. Celui-ci... va sortir de sa retraite pour aider les Catalans.

Si le FC Barcelone vit, jusqu'ici, une saison presque parfaite sur le plan comptable malgré la première défaite concédée ce week-end sur la pelouse d'Osasuna, les Catalans ont perdu leur gardien titulaire très tôt dans la saison.

Lors de la large victoire à Villarreal, il y a une dizaine de jours, Marc-André ter Stegen s'est occasionné une rupture du tendon rotulien du genou droit. Sorti en hurlant sur civière, le portier allemand connaît le verdict : sa saison est terminée.

Dans la catastrophe, le Barça a aligné son portier remplaçant, Inaki Pena, pour terminer la rencontre ainsi que pour affronter Getafe et Osasuna, mais cherche désormais un back-up plus fiable et reconnu pour terminer la saison.

Fou : Wojciech Szczesny va sortir de sa retraite et devenir le nouveau gardien de Barcelone

Mais le mercato étant déjà terminé, c'est vers des joueurs libres, ou... retraités que le FC Barcelone s'est tourné. C'est ainsi que la rumeur Keylor Navas, sans club depuis son départ du PSG, est née.

C'est finalement un gardien à la retraite qui va sortir de celle-ci et remettre les gants : Wojciech Szczesny (34 ans), qui avait annoncé mettre un terme à sa carrière pendant l'été après être parti librement de la Juventus. Le Polonais, qui restait sur un bon Euro à titre personnel avec la Pologne, est déjà arrivé en Catalogne. Il devrait signer son contrat ce mercredi, selon la presse espagnole, et être présenté dans la foulée.