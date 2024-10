L'avenir européen du Club de Bruges en jeu ? Simon Mignolet envoie un message clair avant le Sturm Graz

Après la défaite contre Dortmund lors de la première journée, le prochain match contre le Sturm Graz est d'une grande importance pour le Club de Bruges. Simon Mignolet sait que c'est l'occasion pour le Club de marquer des points et de survivre en Europe.

Le Club de Bruges a décollé ce matin de l'aéroport d'Ostende pour se rendre à Klagenfurt, où ils affronteront le Sturm Graz. Mignolet a remarqué que l'équipe autrichienne, par rapport à d'autres adversaires, "sera l'équipe contre laquelle nous aurons le plus d'opportunités, mais cela ne signifie pas que le match sera plus facile."

En effet, les Autrichiens voient les choses de la même manière vis-à-vis du club brugeois et seront tout aussi motivés pour gagner. Qui est alors le favori? "Je pense que nous avons déjà eu un meilleur parcours en Ligue des champions dans le passé qu'eux. C'est pourquoi ils nous laisseront plus la possession du ballon", a déclaré Mignolet à Sporza.

Mignolet a également souligné la nécessité d'être solide défensivement : "En marquant des buts, on remporte des matchs, en gardant le zéro, on remporte des championnats." Il a ajouté qu'il est essentiel de "essayer de concéder le moins possible et de garder le zéro."

Cela était crucial dans leur précédente campagne de Ligue des champions, où ils ont maintenu de nombreux clean sheets. L'efficacité est un autre point important que Mignolet souligne : "L'efficacité est le mot-clé dans le football. On gagne toujours avec un écart de 2 ou 3 buts maximum. Ce sont les petites choses qui font la différence."

Le Club de Bruges n'a jusqu'à présent récolté que 14 points sur 27 possibles en championnat. Mignolet a relativisé cela : "Je ne regarde pas tellement le classement. Ce n'est pas important. Nous devons en premier lieu veiller à faire les bonnes choses, progresser et nous améliorer."