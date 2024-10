Débordements à répétition, actions annoncées à l'avance : le football belge dérape, mais comment l'arrêter ?

Antwerp - Beerschot n'est pas allé à son terme, le week-end dernier. Un scénario qu'avaient préalablement annoncé les supporters des Rats. Mais comment aurait-on pu l'éviter ?

Il y a déjà eu beaucoup d'encre versée ces derniers jours sur le match entre l'Antwerp et le Beerschot. Les supporters visiteurs ont lancé des fumigènes et d'autres objets sur la pelouse alors qu'ils étaient menés 4-0, ce qui a conduit à l'interruption du match et finalement à son arrêt complet.

Les supporters des Rats avaient indiqué à l'avance qu'ils ne laisseraient pas le match se terminer s'ils ne gagnaient pas. Et presque tout le monde savait d'avance que le Beerschot, avec 1 point sur 24, n'allait pas soudainement gagner en déplacement à l'Antwerp.

Pas les premiers problèmes du derby d'Anvers

Ce n'était pas la première fois qu'un derby entre l'Antwerp et le Beerschot dégénérait - pensez par exemple au fumigène qui avait été lancé dans la tribune visiteurs du Great Old, il y a quelques années.

C'était la chronique d'un match arrêté annoncé, comme l'ont également souligné les analystes. Même dans Extra Time, le débat a tourné autour de ce derby : "Cela arrive une fois, deux, trois fois chaque année", a déclaré Franky Van Der Elst. "Vous pouvez énumérer les matches dans lesquels cela peut arriver."

Des actions annoncées à l'avance

"Et c'était indiqué à l'avance. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire : ils ont même eu l'occasion de mettre en œuvre ce qu'ils avaient annoncé, sans aucune résistance ou quoi que ce soit. Le club lui-même, les autorités éventuellement."

Gert Verheyen a ajouté : "On ne peut plus jouer un vrai derby. Qu'est-ce qu'il y a encore de plaisant ? Il n'y a qu'une seule solution : l'équipe visiteuse ne doit emmener aucun supporter." Selon Filip Joos, Lorin Parys et Bart De Wever auraient pu se joindre la semaine dernière.

© photonews

Des débordements devenus monnaie courante

Les débordements dans les matchs à tension sont devenus monnaie courante en Belgique, ces dernières années. Des incidents se sont aussi produits lors de rencontres entre le Standard et Anderlecht, entre Genk et Saint-Trond, ainsi qu'entre le Standard et Charleroi, et souvent, les supporters annoncent leurs actions à l'avance.

La politique et la Pro League se regardent mutuellement, personne ne semble avoir de solution toute prête. Les engins pyrotechniques sont interdits depuis longtemps, mais ils entrent toujours dans les stades. Les stewards ne peuvent pas non plus procéder à des fouilles approfondies.

Les pieds et mains liés ?

Lorin Parys ne voulait pas punir à l'avance des supporters innocents pour le comportement éventuel de quelques-uns - même si l'action était annoncée à l'avance. De plus, la Pro League est également liée par certaines questions en matière de prise de décision.

Il y a aussi la question des interdictions de stade. Sur le papier, c'est une très bonne chose, mais trop généralement, des personnes sous interdiction de stade parviennent quand même à entrer. Certaines sont punies de manière excessive, d'autres passent entre les mailles du filet. Les bases de données ne sont pas encore suffisamment sécurisées pour proposer rapidement une solution. Peut-être que le système de scanner avec empreintes digitales testé à Gand pourrait offrir une solution ?