Le Club de Bruges triomphe du Sturm Graz, Kompany surpris par Onana et Tielemans : tous les résultats de la Ligue des Champions

Le Club de Bruges s'est imposé en Ligue des Champions ce mercredi soir face aux Autrichiens du Sturm Graz. D'autres Belges étaient en action.

Nouvelle soirée européenne pour le Club de Bruges, qui jouait ce mercredi face au Sturm Graz. Après leur défaite inaugurale face à Dortmund, les Brugeois se devaient de prendre des points dans cette deuxième journée.

Face aux Autrichiens, les homme de Nicky Hayen ont pris l'avantage dès la 24e minute de jeu. C'est Christos Tzolis qui a montré la voie d'une frappe absolument magnifique.

Les Brugeois ont dominé les débats et se sont montrés solides défensivement. Ferran Jutgla, titularisé pour la première fois de la saison, a manqué le 0-2 un peu avant l'heure de jeu. Malgré quelques occasions pour Graz, notamment via Chukwuani, Bruges a tenu bon et tient ses premiers points européens de la saison.

Bruges triomphe, le Bayern coince

Une autre rencontre attirait notre attention. Celle entre le Bayern de Munich de Vincent Kompany et l'Aston Villa de Youri Tielemans et Amadou Onana.

Les Bavarois ont été battus par l'équipe des deux Diables Rouges, titulaires. Duran a marqué le seul but de la rencontre en fin de match (1-0). A noter également la défaite surprise du Real Madrid de Thibaut Courtois face à Lille (1-0).

Malgré un assist de Lois Openda, Leipzig a été battu par la Juventus (2-3). Enfin, l'Atalanta de Charles De Ketelaere, titulaire, s'est imposé 0-3 face au Shakhtar Donetsk.

Tous les résultats en Ligue des Champions :

Sturm Graz 0 - 1 Club de Bruges

Aston Villa 1 - 0 Bayern Munich

Lille OSC 1 - 0 Real Madrid

Leipzig 2 - 3 Juventus

Shakhtar Donetsk 0 - 3 Atalanta

Benfica 4 - 0 Atlético Madrid

Dinamo Zagreb 2 - 2 Monaco

Liverpool 2 - 0 Bologne

Girona 2 - 3 Feyenoord