Encore privé de quatre joueurs, Ivan Leko préface son premier Clasico au Standard et adresse un message sympathique à son nouvel homologue, David Hubert

Ivan Leko s'apprête à vivre son premier Clasico sur le banc du Standard. En conférence de presse, l'entraîneur du Standard a préfacé la rencontre, avec un message sympathique pour son nouvel homologue, David Hubert.

Après la défaite de la semaine dernière face à Westerlo, c'est le Sporting d'Anderlecht qui se dresse sur la route du Standard, ce dimanche. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko ne pourra toujours pas compter sur Boli Bolingoli, Souleyman Doumbia, Nathan Ngoy et Viktor Djukanovic, blessés.

"Le groupe sera approximativement le même que la semaine dernière. David Bates a travaillé toute la semaine et sera dans le groupe. Cela signifie que je vais encore devoir changer la défense, ce qui est dommage. Mais dans un groupe de 22 ou 23 joueurs, l'important est de mettre ceux qui sont en meilleure forme, pas les meilleurs joueurs sur le plan individuel" a déclaré le coach croate en conférence de presse, ce vendredi.

Ivan Leko salue le travail de David Hubert à Anderlecht

L'entraîneur des Rouches a préfacé le Clasico qui se présage au Lotto Park, et avait de belles paroles pour l'entraîneur intérimaire du RSCA, David Hubert. "J'ai bien aimé leur match à la Sociedad. Leur victoire, ainsi que celle du Club, du Cercle et le partage de l'Union, est importante pour le football belge. Gand, qui a montré de belles choses à Chelsea, a aussi prouvé que le championnat belge était de qualité."

"Hubert a mis en place des choses intéressantes. Son équipe travaille ensemble, elle est capable de défendre avec un bloc solide, mais aussi d'exploiter les dangers offensifs. À la maison, Anderlecht va toujours vouloir dominer, jouer avec le ballon. Ce sera deux philosophies différentes, avec une défense à 4 contre une défense à 3 ou à 5. On va tout faire pour se créer des situations et marquer un but de plus qu'eux."

La venue des supporters à l'académie est un message super positif pour mon groupe"

Si le Standard ne pourra pas compter sur ses supporters pour ce déplacement, ces derniers rendront une dernière visite aux joueurs ce samedi, au SL16 Football Campus. "Le football sans supporters, ce n'est pas du football. Le stade ne sera pas vide, car ceux d'Anderlecht seront là, mais ce n'est pas la même chose. Les fans vont assurément nous manquer, surtout dans un tel match, plus intense que les autres."

"Leur venue est un super message pour mes joueurs. Un signal positif pour un groupe qui a tout fait pour mériter ça. Demain, les supporters viendront et vont montrer la voie pour que tout le monde se batte, tous ensemble. Ce sera un grand match pour mes joueurs et pour l'équipe, pour moi aussi. La préparation du match est presque normale, je suis très motivé et excité d'être dimanche."